Tehnika Neli asja, mida müügimehed sulle uue teleri ostul ei räägi Toimetas Aare Kartau , täna, 18:04 Jaga: M

GALERII

Sobiva teleri valimine võib tekitada palju peavalu. Foto: AFP/Scanpix

Teleri soetamine on suur otsus, sest need võivad olla suhteliselt kallid ning uuringute kohaselt ostavad inimesed endale teleri kümneks või isegi enamaks aastaks. Sellest tulenevalt on oluline otsus põhjalikult läbi mõelda ja küsida ka poes olevatelt teenindajatelt toodete kohta lisainfot. Samsung Eesti tootekoolitaja German Baranov toob välja neli olulist asja, mida poes olevad müügimehed tihtipeale ei räägi, kuid mille kohta neilt kindlasti küsida tuleks. 1. Teleritel on protsessorid, mille võimsus on tähtis Minevikus oli teleril laias laastus üks ülesanne – edastada pilti. Kui tehnikaga on kõik korras, siis protsess ise ei nõua erilist arvutusvõimsust, seega ei vaja see ka protsessorit. Tänapäeval on asjad telemaailmas aga oluliselt keerulisemad. Telerist vaadatakse lisaks traditsioonilistele telesaadetele voogedastusteenuseid ja kasutatakse rakendusi, mis nõuavad telerilt ka arvutusvõimsust. „Seetõttu tuleks poes kindlasti teenindajate käes uurida, mil