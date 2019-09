AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Eakas nõid Baba Anujka mürgitas „armujookide“ abil külamehi  

Vahi alla võetud sarimõrvar Baba Anujka. Foto: YouTube'i kuvatõmmis

Baba Anujka armujook sisaldas väikeses koguses arseeni ning raskelt eristatavaid mürke. Kui talle probleemsetest meestest räägiti, küsis nõid kliendilt: „Kui raske see probleem on?“ Selle all mõtles Anujka mehe kehakaalu, mida arvestades sai ta mürgi valmis segada. Võluvee pudelike maksis orienteeruvalt 2000 kuni 10 000 Jugoslaavia dinaari. Kliendid, kelle mehed surema hakkasid, ei teadnud enese väitel, et armujoogi puhul oli tegu mürgiga. Nad kartsid, et Anujka kasutab musta maagiat või üleloomulikke jõude, mis inimesi tapab. Vladimirovaci nõia „võlujoogid“ võtsid elu 50-150 inimeselt, kellest suurem osa olid täies elujõus mehed.