TASUB TEADA: puhkus alkoholist võib imesid teha 

Maksa seisund paraneb – Liigne tipsutamine võib juba lühikese aja jooksul tekitada maksas rasvakogumikke ehk alkohoolset rasvmaksa. Sümptomeid enamasti ei ole ja me ei pruugi sellest ise teadlik olla. Maksa rasvumine hakkab tavaliselt vähenema peale kahenädalast pausi ning kergemate juhtumite puhul taastub maks nelja kuni kaheksa nädala jooksul.

Suhted ja seksuaalelu paranevad – Kainena ütleme vähem asju, mida pärast kahetseme ja nii jäävad ära nii mõnedki mõttetud tülid. Ka on inimesed alkoholita seksuaalselt tundlikumad, naudivad rohkem ja on emotsionaalselt lähedasemad.

Hinda alkoholipuhkuse tulemusi veretestiga

Teatud vereanalüüsid võimaldavad hinnata, kas alkoholi tarvitamine on organitele juba mõju avaldanud. Eesti meditsiinilabori SYNLAB laboriarsti dr Jüri Laasiku sõnul on alkoholi mõju testijaid aasta-aastalt üha rohkem ning nii saadakse võimalikele organite kahjustustele jälile juba varajases staadiumis. „Selleks, et kahjustused tekiks, ei pea alkohoolik olema, vaid selle alla kuuluvad paraku ka nn elustiili nautlejad, kelle igapäevaellu kuuluvad klaasike veini või õlut,“ kinnitab arst.

Käimasolevat alkoholivaba kuud silmas pidades soovitab dr Jüri Laasik alkoholimõju hindamisepaketti teha nii neil, kes teevad tarbimises pausi kui ka neil, kes siiski vähehaaval regulaarselt joovad. „Ideaalis võiks teha veretestid nii enne kui ka pärast alkoholivaba pausi, sest nii on tulemused ja mõju organismile kõige selgemalt näha,“ soovitab dr Laasik, aga hea ülevaate annavad ka alkoholivaba perioodi lõppedes tehtud veretestid. Alkoholimõju pakett koosneb viiest vereanalüüsist, mis annab info alkoholi tarvitamisest tekkinud võimalike kahjustuste kohta. Kui on mingeid kõrvalekaldeid, siis on see ühtlasi oluline motivatsioonibaas alkoholitarvitamisest täielikult loobumiseks.