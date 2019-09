USA pakub häkkeritele võimalust kaitseministeeriumi satelliiti sisse murda 

„Me peame üle saama hirmust, et välisekspertide kaasamine pole turvaline,“ sõnas õhujõudude tehnoloogia- ja logistikavaldkonna peasekretäri asetäitja Will Roper. Mehe sõnul hoidis USA sõjavägi oma tehnoloogiat kiivalt enese teada, kuna arvas, et see on ohutum. Roper on ka varem maininud, et kinnine hoiak oli mõistlik külma sõja ajal, ent on nüüd oma aja ära elanud.