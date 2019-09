Läti uudne pakendiautomaat kasutab jäätmete sorteerimiseks tehisintellekti 

Uut masinat tutvustati Riia Toomväljakul esmakordselt avalikkusele ja inimesed said seda kohapeal katsetada. Ettevõttel on plaanis masinat edasi arendada ja juba valmis tootena ka Eesti turule tuua. Hetkel demonstreeritud masin on prototüüp. Seade kasutab toimimiseks tehisintellekti. Pakendi sisestamisel analüüsib see sisestatud eset ning seejärel suunab selle vastavasse taaskasutuskonteinerisse.

„Tegu on üsna uue ideega, mida mujal maailmas juba pisut kasutatakse. Eripära seisneb selles, et süsteemile saab õpetada uute pakendite tuvastamist – see suudab pakendeid sorteerida mitte ainult triipkoodi vaid ka teiste tunnuste järgi nagu kaal, vorm või mõõtmed. Seeläbi on võimalik taaskasutada ja sorteerida palju rohkem pakendeid, võrreldes praeguste masinatega, mis on suuresti lihtsalt triipkoodi lugejad,“ selgitas SIA PERUZA juhatuse liige Roberts Dlohi.