Enam kui pooled üürikorterid vajavad remonti või sisustuse uuendamist 

Kinnisvaraportaalis Kinnisvara24 oli tänavu septembri seisuga igapäevaselt keskmiselt pakkumises 1000 üürikorterit. Korterite seisukorra informatsioon kuulutuses ning üürikortereid illustreerivad pildid näitavad, et üle poole pakkumises olevatest üürikorteritest vajavad remonti või sisustuse uuendamist, et vastata elementaarsetele kaasaegsetele tingimustele. Eriti paistavad kehva seisukorra poolest silma pikaajaliselt pakkumises olevad korterid.

Põhjusi, miks paljud omanikud üürikorteritesse ei investeeri, on erinevaid. Küsitlus näitab, et kõige sagedamini pole korteri omanikul lihtsalt rahalisi võimalusi ise korteri seisukorda parandada või selleks pangalaenu võtta. Samal ajal leiavad paremas seisukorras üürikorterid üürniku oluliselt kiiremini.

Seetõttu on populaarsust kogumas trend, et üürnik vaatab välja soodsama üürikorteri, mis vajab kaasajastamist, võtab ise laenu ning teeb enne sisse kolimist remondi. Mitmed pangad, aga ka näiteks Kinnisvara24 on loonud selle tarvis spetsiaalsed laenutooted.

Suurem osa kehvemate pindade omanikke on nõus laskma üürnikul korterit oma vajadustele sobivamaks remontida, kuid see eeldab täpseid kokkuleppeid. Eelnevalt tuleb ka kalkuleerida kui suure summa eest saab remonti teha, et olenevalt üürilepingu pikkusest ja investeeringuks kulunud laenu tagasimakse suurusest oleks kasulikum remontida kui võtta koheselt renoveeritud korter.