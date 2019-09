AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Sõbraliku kloun Pogo maski taga varjas end räige pedofiil John Gacy 

John Gacy sündis 17. märtsil 1942. aastal Chicagos. Noore Johni lapsepõlv polnud kergemate killast – teda saatsid õnnetused ja tervisehädad, mis poisi kiusajate sihtmärgiks tegid. Gacy noorusaega varjutas ka kehv läbisaamine alkohoolikust isaga. Poiss soovis igati isale meeltmööda olla, ent sai vastutasuks nii verbaalset kui ka füüsilist vägivalda. Hiljem väitis Gacy, et üks ehitajast peretuttav oli noormeest järjepidevalt pilastanud – poiss ei julgenud sellest rääkida, sest kartis, et isa süüdistab juhtunus teda. Noormeest hakkasid aina enam vaevama erinevad haigused ja pidevad teadvusekaotused. Keskpärane õpilane Gacy ei suutnud ka kuidagi koolides püsida – viimasel keskkooliaastal käis ta läbi neli erinevat õppeasutust.

1968. aastal vangistatud Gacy. Foto: murderpedia.org

1968. aastal arreteeriti kahe lapse isa Gacy esimest korda, sest ta sundis kaastöötajat endaga homoseksuaalsesse akti astuma. See oli kõikidele tema tuttavatele suureks üllatuseks. Eriti raskelt elas juhtumit üle Gacy naine Marlynn, kes mehest lahutas. Kümneks aastaks vangi määratud Gacy oli vihane ning teatas naisele, et ei soovi teda ega nende lapsi enam kunagi näha. „Minu jaoks olete te surnud,“ teatas Gacy. Ta vabastati aga juba 18 kuud hiljem ning ta naasis kodulinna Chicagosse.

USA esimene leedi Rosalynn Carter ja John Gacy. Foto: murderpedia.org

Gacy teine naine lahutas temast 1976. aastal, väites hiljem, et ei suutnud toime tulla mehega, kellel on ettearvamatud tujud ning ebanormaalne huvi homoseksuaalsete ajakirjade vastu. Kaks aastat hiljem sattus Gacy taaskord politsei huviorbiiti, kui kohalik teismeline poiss kaduma läks. Nimelt oli noormeest viimasena nähtud justnimelt ärimehe seltsis. Chicago politsei üllatus oli suur, kui mehe taustakontrolli uurides selgus, et Gacy mõisteti varasemalt teismelise poisi väärkohtlemise tõttu vangi. See ajendas korrakaitsjaid mehe maja läbi otsima.