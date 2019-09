Meistervaras Adam Worth juhtis Londoni kuritegelikku võrgustikku 

Südaöösel vastu 1876. aasta 25. maid oli London mähkunud paksu uttu. Kolm hästi rõivastatud, torukübaraga härrasmeest lonkisid mööda moekat Piccadilly tänavat. Üks meestest võttis koha sisse pimedas ukseavas, et vahti pidada, teised kaks jätkasid liikumist piki Old Bond Streeti, kus paiknesid külg külje kõrval kunstigaleriid ja antikvariaadid.

Kaks meest – meistervaras Adam Worth ja tema käsilane Junka Phillips –peatusid maja number 39b kõrval. Seal asus kunstigalerii Thomas Agnew & Pojad. Viimastel nädalatel oli galerii päevasel ajal pilgeni inimesi täis. Londonis soovis igaüks näha galerii viimast soetist: Devonshire’i hertsoginna Georgiana Cavendishi portreed. See teos, mille oli maalinud kunstnik Thomas Gainsborough, oli kuu aega varem toimunud oksjonil püstitanud maailma kalleima maali rekordi. Sestsaadik tundis ka Adam Worth oma näppudes sügelust – see hinnaline teos tuli ära varastada.

Thomas Gainsborough maalitud Devonshire’i hertsoginna Georgiana Cavendishi portree. Foto: Wikimedia Commons

Peagi pärast seda seisis Worth taas all Old Bond Streetil Junka Phillipsi juures. Umbes meetripikkuse kokkurullitud lõuendi kinnitas Worth karusnahkse mantli siseküljele. Kui vandenõu kolmas liige – sell nimega Little Joe Elliott – seejärel oma vahipos­tilt Piccadillyl märku andis, et tee on puhas, jalutasid kuri­kaelad minema, nagu olnuks nad kolm sõpra, kes hilisel öötunnil kodu poole kõnnivad.