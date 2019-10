MINEVIKUHETK | 2. oktoober: ilmavalgust nägi vastuoluline organisatsioon Opus Dei 

Ladinakeelne Opus Dei ehk tõlkes „Jumala töö“ on katoliku kiriku organisatsioon, mis lähtub õpetusest, et iga inimene saab ise oma igapäevase elu ühendada pühadusega. Selle asutas 1928. aastal hispaanlasest preester Josemaría Escrivá de Balaguer. Väidetavalt oli mees eelnimetatud aasta 2. oktoobril kogenud jumalikku ilmutust, milles palus jumal tal levitada üldist kutset pühadusele. See pidavat avama katoliku kiriku sees uue tee. Nii sündiski organisatsioon Opus Dei.

2002. aastal pühakuks nimetatud Escrivá õpetus inspireeris paljusid inimesi kandma sotsiaalset vastutust. Sellest on välja kasvanud sadu ettevõtmiseid üle kogu maailma – eriti vaeste ja rõhutute hulgas. Siiski on Opus Deid nimetatud salaseltsiks ning repressiivseks sektiks. Kriitikat on tekitanud institutsiooni salajane iseloom, vastuolulised värbamismeetodid, liikmete lihasuretamine ning tahtlike valude tekitamine. Escrivát ennast on süüdistatud küsitavas käitumises – näiteks diktaatorite Franco ja Pinocheti toetamises. Opus Dei toetajad on aga väitnud, et suur osa nende suunas sihitud kriitikast on tõestamata või väljamõeldis.