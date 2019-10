ABIKS HÄDAOLUKORRAS: e-sigaretiga lõke põlema – on see võimalik? 

Kõnnid näiteks mööda metsa, ühes käes korv, teises e-sigaret ning taskus kaks varuakut. Järsku (umbes seitse tundi pärast seda, kui oled aru saanud, et oled lootusetult eksinud) tekib aga eluliselt oluline vajadus tuli üles saada. Kuidas käitud? Luristad ninaga, istud kännu otsas, külmas ja pimedas ning nosid tooreid metsaande? Võib ka nii. Aga pole ilmtingimata vaja. Vaata hoopis inseneri pilguga oma e-sigaretti. Ning mõtle pingsalt Ohmi seadusele. Takistus, pinge, voolutugevus – nendevahelised seosed – hakkas juba soojem, eks ole.

Aga pingelisest mõttetegevusest tekkinud soojus on sama kärmelt kaduv kui laenu leib ja pirru tuli. Sestap, vaata veelkord hindavalt oma e-sigaretti. Kui sul on seade, milles kasutatakse tehases valmistatud, metallsilindrisse suletud vatist ja traadist koosnevaid küttekehasid, võid seeni edasi süüa ning sagedusega 20 korda minutis sügavalt sisse ja välja hingates korrata Ohm – see aitab mediteerida.

Foto: Pixabay

Teisisõnu, kuna sa nüüd samale takistusele ehk traadile annad ebamõistlikult palju pinget ja voolu peale, ei pea reostaat ehk küttekeha traat sellele vastu ning hakkab erepunaselt hõõguma. Võtab isegi leegi üles, kui sellele on kuumutatud e-vedelikust tekkinud kook ladestanud – tavaliselt on. Kasuta see hetk ära ning süüta hõõguva traadiga näiteks kasetohuriba. Ja ongi sul tuli üleval. Tead sa siis Ohmi seadusest midagi või mitte, see kehtib ikka.