AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | „Doktor Surm“ ehk perearst Harold Shipman tappis sadu patsiente 

Harold Frederick Shipman sündis 1946. aastal Nottinghami töölisklassi perre. Tema vanemad olid mõlemad tõsiusklikud metodistid. Noor Harold tegeles palju spordiga – ta oli paljulubav jooksja ja ragbimängija – ent tal oli raske oma kinnise iseloomu tõttu sõpru leida. Terava mõistusega poissi hakkas meditsiin huvitama ema haiguse tõttu – nimelt süstis naine endale morfiini, et leevendada kopsuvähi tekitatud valusid. Shipmani ema suri, kui noormees oli 17aastane. Kolm aastat hiljem abiellus ta Primrose Oxtobyga, kellega ta sai tulevikus neli last. 1970. aastal sai mees Leedsi ülikoolist paljuoodatud meditsiinikraadi.

1974. aastal asus Shipman perearstina tööle Todmordeni väikelinna, kuid juba seal sattus mees seadusega pahuksisse. Nimelt avastati järgneval aastal, et doktor Shipman kirjutas endale ebaseaduslikult välja narkootilist valuvaigistit petidiini, millest tal oli tekkinud sõltuvus. Mees vallandati ning ta määrati taastusravile. 1977. aastal leidis Shipman perearstina uue töökoha, sel korral Hyde'i linnas Suur-Manchesteris. Britt teenis kogukonnas auväärse mehe kuulsuse ning tema perearstiäri õitses. 1993. aastaks oli Shipman niivõrd edukaks saanud, et avas erapraksise. Igapäevaselt tõbiseid patsiente ravival mehel oli aga suur saladus – ta oli tegelikult julm mõrvar.

Shipman koos abikaasa Primrose'iga. Foto: murderpedia.org

Shipmani ametivendadele tegi küll Shipmani patsientide kõrge suremus muret, ent midagi tõsist ei kahtlustatud. Kindlasti mitte seda, et Nottinghamis sündinud perearst tapab ravialuseid diamorfiinisüstidega. Uurijaid hämmastas asjaolu, et nii kõrge surnud patsientide arv ei tekitanud paljude aastate jooksul kelleski kahtlust, et asjaga on seotud midagi ebaseaduslikku. Hoolitsev Shipman oli patsientidega alati suurepäraselt läbi saanud ja nood olid oma perearsti täielikult usaldanud.