MINEVIKUHETK | 6. oktoober: uksed avas maailma kuulsaim kabaree Moulin Rouge 

Olleri ja Zidleri lõbustusasutuse edust said innustust paljud ettevõtjad, mistõttu hakkas Pariisi peagi palju kabareesid tekkima. Siiski polnud Moulin Rouge linna esimene kabaree – see au kuulub Rudolphe Salise 1881. aastal asutatud Le Chat Noirile, mis oli samuti võrdlemisi populaarne, ent Moulin Rouge'iga võrdväärselt rahva meeli ei köitnud. Ka tänapäeval meelitab punase tuulikuga asutus enda juurde Pariisi külastavaid turiste, kelle jaoks on maailmakuulus Moulin Rouge oluliseks atraktsiooniks.