Tartu mehed äratasid elule tükikese kodulinna autotööstuse hiilgeaegadest 

GALERII

Nüüdseks on TA-6 tüüpi busse sõidukorras viis ja neist nii-öelda kõige uuem sai Pelle Vadi eestvedamisel taastatud Tartus. Foto: Aldo Luud

„See buss on Tartu ajaloo osa. Võib-olla nooremad inimesed ei teagi, et Tartus on bussegi ehitatud. Eestis oli seni neli TA-6 bussi, aga Tartus polnud neist ühkti. Nüüd on see viga parandatud,“ ütleb vanatehnikaklubi Levatek juhatuse liige Väino Peebo ja vaatab uhkusega sinist karva ajaloolist sõidukit, mis särab nagu uus.