Telefon ei pruugi veel fotokaamerat välja suretada 

Fotograafid, nii need, kes teevad fotokunsti tööna kui hobina, ei loobu traditsioonilisest kaamerast ilmselt kunagi ja see polegi fotoka ja telefoni heitluse küsimuses lähtepunkt. Valdav osa fotodest tehakse tavaliste inimeste poolt, kes pole fotograafiat kunagi õppinud, aga soovivad jäädvustada oma perekonda, seltskondlikke koosviibimisi või reisi- ja looduselamusi. Valikute kaalukeeleks ongi küsimus, kas kõike seda saab hea telefoni kaameraga sama edukalt pildile püüda kui digikaameraga. Vastus võib olla nii jaatav kui eitav, sest palju rohkem kui kaamera ise, mängib rolli inimene, kelle käes kaamera on.

Üldistades võib öelda, et foto kvaliteet sõltub 90 protsendi ulatuses inimese pildistamisoskustest ja andest ning ainult 10 protsendi ulatuses seadmest, millega soovitut pildile püütakse. Paraku pole profitehnikaga midagi peale hakata, kui selle kasutamiseks puuduvad teadmised ja eeldused. Paljud inimesed kasutavad ka kvaliteetse digikaamera puhul automaatrežiimi, tavalist välku ja soodsaimat objektiivi ning sel puhul võib tõesti väita, et investeering digikaamerasse on olnud asjatu. Teisalt, kui selle aparaadiga osata õigesti ringi käia, jääb ka kõige kallima telefoni kaamera kaugele selja taha maha.

Nutitelefon on sinuga kõikjal kaasas. Foto: Pixabay

Mida telefoniga teha ei saa?

Esmapilgul näib, et telefoniga saab teha kõike – telefon on alati taskus, sellega saab kiirelt klõpsida, sobiliku pildi välja valida, läbi automaatse pilditöötlusrakenduse suunata ja juba mõne minuti pärast on foto kõigile sotsiaalmeedias nähtavaks tehtud. Vaieldamatult on kaameraga pildi loomine aeganõudvam ja mõnikord pole tulemus grammigi parem. Seega sõltub valik alati ootustest: kas on soov teha pilti või suurepärast pilti, kiiret klõpsu või kunsti, jäädvustada momenti või luua ajalugu. Telefoniga saab teha paljut, aga mitte päris kõike.

Suurim vahe tuleb välja hämaras ja pimedas pildistamisel ning sügistalvisel ajal Eestis pimedust jagub. Päevasel ajal õues saab telefoniga pildistada pea kõike, aga hämaras siseruumis või õhtusel ajal õues on praktiliselt võimatu telefonist ootuspärast tulemust välja võluda. Mitte ühegi mobiili välk ei pääse ligilähedale fotoaparaadi välgule, lisaks pole telefonil piisavalt suurt sensorit, mis annab eelise just hämaras pildistamisele. Teisisõnu tuleb näiteks perekondlikust jõuluõhtust kuuse taustal telefonist kolme tüüpi pilte: tumedad kujud pimeduses, üle valgustatud kujud pimeduses või säbrulised kogud pimeduses. Ehitud kuusk on seejuures osa pimedusest, see koos inimestega pildile ei jää.

Lisaks ei saa keskklassi telefoniga teha pika säriajaga fotosid. Hea fotovõimekusega telefoniga saab kasutada arvutiprogramme, mis võimaldavad ligilähedast tulemust, aga nii telefoni kui digikaamera puhul eeldab hämaras pika säriajaga piltide tegemine statiivi kasutamist.