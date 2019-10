MINEVIKUHETK | 10. oktoober: Toursi lahinguga peatas Karl Martell islami pealetungi Euroopasse 

Läänegootide kuningas Witiza surmaga 710. aastal tekkis Hispaanias segadus. Ülikud ei soovinud kuninga noort poega Akhilat troonile lubada – kuningaks valiti Baetica hertsog Roderick. Akhila toetajad pöördusid abipalvega Umayyadi moslemidünastia juhi Mūsā ibn Nusayri poole, kelle saadetud sõjavägi eesotsas Ṭāriq ibn Ziyādiga koos Akhilaga Rodericku alistasid. Selle asemel, et Põhja-Aafrikasse naasta, vallutas Ziyādi läänegootide pealinna Toledo ning haaras peagi kogu Hispaania oma võimu alla. Kuid sellega moslemite invasiooniplaanid ei piirdunud – nad ihkasid kogu Euroopat.

732. aastal vallutas Umayyadi väejuht Abd al-Raḥmān al-Ghafiqi Akvitaania. Tema armee rüüstas Bordeaux'd ning lõi Akvitaania krahv Odot, kellel õnnestus veresaunast pääseda ning jõuda Karl Martelli juurde abi paluma. Martell saatiski oma ratsaväe korda looma. Moslemite rüüsteretkedele pandi piir kuskil Poitiers' ja Tours'i vahel – selle täpne asukoht pole teada. Puhkes lahing, mida eri allikad on erinevalt käsitlenud. On teada, et Martelli raskerelvastusega sõjavägi purustas al-Raḥmāni moslemiarmee. Väidetavalt ei suutnud Umayyadi sõdurid Martelli ratsaväest läbi tungida ning nad raiuti mõõkadega tükkideks. Igatahes olid frangid võidukad ning al-Raḥmāni hukkus.