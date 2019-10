Kas peagi koidab rohegaasi võidukäik? 

Eestis on praegu LPG tanklad veel märkimisväärses ülekaalus, kuid lähematel aastatel laieneb jõudsalt ka CNG tanklavõrgustik. Foto: Tiina Kõrtsini

Lähiajal CNG tanklatele lisa

Alexela Groupi juhatuse liige Marti Hääl kinnitab, et Alexela on otsustanud CNG-tanklate rajamisse lähiaastatel oluliselt investeerida. „Kolme kuni viie aasta pärast on praeguse 17 asemel Eestis juba 50 CNG-gaasitanklat ja on täiesti reaalne, et siin vurab siis ringi 30 000–40 000 rohegaasiga sõitvat autot,“ märkis Hääl. Õige pea avab Alexela peale olemasolevate CNG-tanklate veel ühe – Tallinnas Peterburi teel.

Üha kasvavat poolehoidu rohegaasile näeb ka Eesti Gaas. „Meie tanklates müüdud surugaasist on kodumaise rohegaasi osa järjekindlalt kasvanud. Praegu on see ligi 65% tanklates müüdud surugaasist,“ selgitab Raul Kotov. „Rohegaasil kui keskkonnasõbralikul ja rahakotisäästlikul autokütusel on kindlasti potentsiaali tarbimismahte veelgi kasvatada. Ühelt poolt suurendab seda lai ja soodne gaasiautode valik ning üha teadlikum ja keskkonda hoidvam tarbimine. Teisalt mängib olulist rolli ka tanklakettide laienemine. Eesti Gaas on rajanud 11 surugaasitanklat, viimased avati Jõhvis, Viljandis ja Rakveres.”

Mudeleid tuleb aina juurde

Kel rohegaasi vastu tõsisem huvi, saab asja uurida margiesindustest. CNG-autodest on Eestis saada näiteks Škoda mudel Octavia, detsembrist Scala ja uue aasta esimestel kuudel lisandub ka Kamiq. Volkswageni mudelitest luukpäraga Golf, Golf Variant universaal ning Caddy-kaubik. SEATil Leon (viieukseline ja universaal), Ibiza ja Arona. Audi valikust leiab mudelid Audi A4 Avant g-tron, Audi A5 Sportback g-tron, Audi A3 Sportback g-tron. Fiatil aga näiteks Doblo kaubiku. Gaasitoitel tarbesõidukeid ja busse pakuvad Mercedes-Benz, MAN, Iveco, Scania ja Volvo.

„Scania näiteks on tänavu müünud Eestis juba sadakond gaasisõidukit: 71 bussi ja ligi 30 veokit. Veokite-busside puhul on (bio)gaasi eelistamise üks põhjuseid kindlasti selle rahakotisõbralikkus: biometaani kasutav veok tasub end ära ühe-kahe aastaga ja säästab seejärel diislikütusega võrreldes sõltuvalt läbisõidust 10 000–20 000 eurot aastas,“ ütles Scania Baltikumi keskkonnasäästlike transpordilahenduste juht Kaur Sarv. „Väga tähtis on aga seegi, et meie prügist ja toidujäätmetest tehtud biometaani CO2 jalajälg on diislikütust kasutava veoki omast 90% väiksem.” Autojuhid peavad Sarve sõnul oluliseks ka seda, et gaasimootor on diiselmootorist oluliselt vaiksem ja sel on märksa puhtamad heitgaasid.