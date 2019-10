MINEVIKUHETK | 18. oktoober: USA ostis Venemaalt Alaska – kaks senti aakri eest 

1850ndatel Krimmi sõjas räsida saanud Venemaa soovis Alaskast lahti saada. See asus võrdlemisi kaugel, oli hõredalt asustatud ning seda oli keeruline vajadusel kaitsta. Läbirääkimised USAga algasid 1867. aasta märtsis. Kuigi ka Ameerika üldsus arvas, et Alaska on viljatu ning väärtusetu maa, tahtis entusiastlik riigisekretär William Henry Seward seda USA-le hankida. Rahvas nimetas Alaskat toonase presidendi järgi „Andrew Johnsoni jääkaruaiaks“ ning „Sewardi narruseks“. Kriitikast hoolimata ostis USA rohkem kui 1,5 miljoni ruutkilomeetri suuruse maalapikese 1867. oktoobris ära. Alaska eest tasuti Venemaale 7.2 miljonit dollarit, mis tegi ühe aakri hinnaks kaks senti.