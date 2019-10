Viis põhjust, miks on mõistlik rehvid vahetada juba oktoobris 

Seitse kraadi on ülemaailmselt tunnustatud kriitiline temperatuurimäär, mis on ühtlasi ka rehvivahetushooaja konstant ning sellega nõustuvad pea kõik rehvispetsialistid. Kui õhutemperatuur on kõrgem, kui seitse kraadi, nakkuvad teekattega paremini suverehvid, kui madalam – talverehvid.

Foto: Pixabay

Erinevalt teistest kaubasegmentidest ei kehti rehvimüügis reegel, et viimasel päeval on kaup odavaim. Põhjus on lihtne – talverehve ostetakse ka detsembrikuus, sest just nii kaua viivitavad paljud inimesed rehvide vahetamisega. Seega pole mõtet odavaid väljamüüke oodata, küll aga planeerivad müüjad turunduskampaaniaid kogu rehvivahetushooajale, mis algab juba oktoobri keskpaigas.