AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Hullumeelne arst Marcel Petiot tappis sakslaste eest pagevaid juute 

1897. aasta alguses sündinud Petiot näitas noorena üles suurt intelligentsust, ent tal tekkisid koolis käitumisprobleemid. Noormees visati enne haridustee lõppu mitu korda koolist välja. 17aastasena arreteeriti prantslane postivarguse tõttu, ent ta vabastati, kui ta kohtuprotsessil vaimselt ebastabiilseks tunnistati. 1916. aastal värvati Petiot Prantsuse jalaväkke. Ta jätkas ka I maailmasõja ajal vargustega. Vaatamata vaimuhaigusele läkitati mees pärast Orleansis kantud karistust tagasi rindele, kus ta täielikult ära pööras. Viimaks saatis sõjaväekomisjon ta ebanormaalse käitumise tõttu erru, ent mitmed läbivaatajad arvasid, et mehe ainus õige koht on hullumajas.

II maailmasõja ajal sepitses Petiot kavala plaani, kuidas juutide kulul rikkaks saada. Nimelt põgenesid juudid natside poolt okupeeritud Prantsusmaalt ning Petiot pakkus neile näiliselt abi, lubades, et aitab põgenikel Portugali kaudu Lõuna-Ameerikasse pageda. Ta ütles, et süstib neile haiguste eest kaitsvat ravimit, mis tegelikult osutus mürgiks. Prantslane ootas ohvrite surma ning rüüstas seejärel laipu, võttes endale kogu väärtusliku kraami, mis abipalujal tol hetkel kaasas oli. Surnukehad pistis julm mees maja keldris asuvasse ahju või viskas jõkke.

Gestaapo arvas, et Petiot aitas juutidel põgeneda. Tegelikult mees tappis neid. Foto: murderpedia.org

Petiot' salakaval plaan sai 1943. aastal tõsise tagasilöögi, kui ta vahistati gestaapo ametnike poolt. Sakslased arvasid, et ta aitas ka päriselt juute ning põrandaalust vastupanuliikumist. Paar kuud hiljem prantslane aga vabastati – tõenäoliselt mõistsid sakslased, et tegu on hulluga. Petiot levitas sõja käigus jutte, et ta on loonud salarelva, mis tapab sakslasi jälgi jätmata, et ta kohtub liitlasvägede kõrgete ohvitseridega ning töötab (väljamõeldud) antifašistliku Hispaania rühmituse heaks.