AJALOO VÕIKAMAD MÕRTSUKAD | Dorothea Puente mürgitas pansionaadi eakaid elanikke 

Elu lõpuni ei tunnistanud Dorothea mõrvu üles. Foto: murderpedia.org

Peagi palkas Dorothea töömehe Ismael Florezi, et too tema korteris ümberehitust teeks. Ta palus, et Florez ehitaks talle puidust kasti mõõtmetega 180x90x60. Naise sõnul vajas ta seda raamatute ja muu kraami hoiustamiseks. Töö eest sai mees 800 dollarit ja punase Fordi kaubiku, mis oli naise sõnul kuulunud endisele peigmehele. Novembris palus Dorothea Florezel eelmainitud kast laohoonesse toimetada. Poolel teel arvas mehega kaasa sõitnud naine, et nad võivad selle ka lähedalasuvasse jõesängi visata, mis oli tuntud mitteametliku prügilana. Hoolikalt kinni löödud kastis pidi ju vaid praht olema. Järgmise aasta alguses avastas kasti üks kalamees, kes sellest politseile teada andis. Ametivõimud avastasid sealt eaka mehe roiskunud surnukeha, kelle isikut polnud võimalik tuvastada. Alles kolm aastat hiljem selgus, et tegu oli Everson Gillmouthgia. Dorothea jätkas samal ajal südamerahuga Eversoni pensioni väljavõtmist ning pansionaadi juhtimist. Jätkusid ka mõrvad, mille motiiviks oli tõenäoliselt vaid raha.