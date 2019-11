MINEVIKUHETK | 5. november: katoliiklased soovisid Inglise parlamenti õhku lasta 

Fawkes viidi kuninga ette ning seejärel Londoni Towerisse piinapinki. Mees tunnistas pärast rasket piinamist üles, et ta oli osaline Inglise katoliiklaste vandenõud, millega sooviti minema pühkida kogu protestantlik parlament ning asendada see katoliikliku juhtkonnaga. Selgus, et Püssirohuvandenõu organiseerijaks oli Robert Catesby, kelle isa olid katoliiklikud võimukandjad taga kiusanud. Fawkes oli ise püssirohu tünnid eelnimetatud keldrisse toimetanud ning need kivisöe ja puupilbaste alla peitnud.