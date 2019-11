Viis otsustavat küsimust: kas peaksid ostma naast- või lamellrehvid? 

Kus Sa peamiselt sõidad?

Kui elate linnast kaugel ja iga päev tuleb sõita mõned kilomeetrid kruusateel, ei leia te paremat valikut naastrehvidest, sest talvel kruusatee ju jäätub. Sellistes tingimustes tagavad parima haarduvuse just naastrehvid.

Kõikidel teistel juhtudel on Balti riikide kliimas optimaalne variant „Nordic“ kummisegust rehvid. Sellist tüüpi rehvidel on väga head omadused nii kuival kui märjal asfaldil, vihmasajus, lumelörtsis ning naastrehvidele jäävad need alla vaid kiilasjääl. Kõige olulisem on, et need rehvid säilitavad oma head omadused ka väga madala õhutemperatuuri korral.

Kesk-Euroopa riikidele ettenähtud talverehvidega, nagu „UltraGrip Performance“ võiks auto varustada pigem siis, kui seda kasutate üsna vähe ja päevasel ajal, mil teed on juba puhastatud. Selliste rehvide eelis on paremad omadused märjal teekattel ja kõrgema õhutemperatuuri tingimustes.

„Tähtis on valida enda vajadustele sobivaim rehv, sest see tagab nii mugavuse kui turvalisuse. Samas sobimatu toote korral kannatavad sõiduomadused ning see võib isegi tootja maine kliendi jaoks asjatult hävitada. Seetõttu soovitame enne rehvide ostmist hinnata oma sõiduharjumusi ja pidada nõu spetsialistidega,“ ütles Goodyear müügijuht Risto Kivisikk.

Kas on plaanis sõit Lääne-Euroopasse?

Rehvivalik ei piira suviseid reise, kuid talvel on see teisiti. Naastrehvidega võib sõita vaid Põhjamaades, aga Poolast edasi Lääne-Euroopas on need keelatud.