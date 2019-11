Suundud Jaapanisse? Varu kõvasti sularaha, aga restoranis ära tippi anna 

„Tegelikult on Jaapan odavam, kui ma arvasin. Elamine võib seal olla päris kallis, kuid toidu hinnad üllatasid mind positiivselt. Suhteliselt hea eine sai juba viie kuni seitsme euro (600–900 jeeni) eest. Kui ei haara mingi reisivaimustus ning vajadus osta väga palju suveniire, siis peaks Jaapanis rahaliselt päris kenasti hakkama saama,“ leiab hiljuti Jaapanit külastanud Lauri Kubre.

Lauri on viimastel aastatel üsna palju Inglismaal käinud ning kinnitab, et sealseid hindu ei saa Jaapaniga üldse võrrelda – Inglismaa on tunduvalt kallim. „Rahalises mõttes saab üsna palju ka ette planeerida. Näiteks, kui minna Tokyo-Kanto regioonist välja, tasub soetada JR- pass, mis maksab umbes 250 eurot (30 000 jeeni). Kuigi see võib tunduda üüratu summa, katab see teatud linnade, näiteks Osaka ja Kyoto metroo ja linnasisesed rongiliinid. Lisaks on võimalik tasuta sõita ühest linnast teise. Varem ette ostes tuleb odavam ning kulusid saab hajutada,“ seletab Lauri.